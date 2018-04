In Neuhausen im Spree-Neiße-Kreis ist es am Donnerstag offenbar zu einem Familiendrama gekommen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Am frühen Morgen wurde die Polizei in ein Einfamilienhaus gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 17-jährige Sohn seine 59-jährige Mutter mit einer Art Schwert am Kopf und an den Händen verletzt haben.

Die schwer verletzte Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der 17-jährige Sohn war zunächst auf der Flucht. Die Polizei fahndete mit Spürhunden und Hubschrauber nach ihm.

Nach mehreren Stunden konnte die Polizei den Gesuchten fassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.