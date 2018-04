Saison am Senftenberger See kann starten

Auf dem Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) können jetzt Paddel- und kleine Motorboote über das Wasser schippern. Die Vollsperrung ist aufgehoben worden.

Saisonstart am Senftenberger See fällt ins Wasser

Die sogenannte "Bojenpanne" hatte in den letzten Tagen für großen Unmut bei Wassersportlern am Senftenberger See gesorgt. Bojen, die den schiffbaren Weg kennzeichnen, waren nicht rechtzeitig gesetzt worden. Der traditionell für das erste April-Wochenende geplante Saisonstart war dadurch ins Wasser gefallen.

Nach Aufhebung der Vollsperrung ist jetzt nur noch ein einziger Bereich des Senftenberger Sees nicht befahrbar - hier gibt Bewegungen am Grund des Sees. Der Bergbausanierer LMBV will sich in den kommenden Wochen darum kümmern.

Mit 1.300 Hektar gehört der Senftenberger See zu den größten künstlichen Gewässern in Deutschland. Er entstand durch die Flutung eines DDR-Tagebaus. Seit 1973 ist der See ein Urlaubs- und Ferienziel für Wassersportler.