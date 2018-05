Diesen Angelausflug wird er wohl nie vergessen: ein 18-Jähriger kommt mit seinem neuen Wagen an die Elbe und stellt ihn ab. Am Ende geht das Auto buchstäblich baden - Schwimmbagger müssen es bergen. Noch ist unklar, wer das bezahlt. Von Anja Kabisch

Am Ende geht alles ganz schnell. Es dauert nur wenige Sekunden und das versunkene Auto hängt am Kranhaken eines Schwimmbaggers. Der musste angefordert werden, um den PKW aus der Elbe am alten Fährhafen in Mühlberg (Elbe-Elster) aus dem Wasser zu fischen.

Was war passiert? Am Mittwochabend kommt der 18-jährige Besitzer des blauen Opels an die Elbe. Er will angeln. Das Auto, das er sich erst vor kurzem gekauft hat, stellt er am alten Fähranleger ab. Ganz sicher, denkt er. Nach etwa 15 Minuten setzt sich das Auto in Bewegung und rollt in Richtung Elbe. Der junge Mann hat keine Chance, das Auto zu stoppen.