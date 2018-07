Der Großbrand in der Lieberoser Heide - der größte seit Jahren in Brandenburg - ist gelöscht. Die Feuerwehr hat inzwischen alle Einsatzkräfte abgezogen. Allerdings werden Brandwachen die Flächen noch weiter beobachten.

Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz war am Donnerstagvormittag ausgebrochen. Er hatte sich auf über 400 Hektar Fläche ausgeweitet. Weil auch Teile der sogenannten "roten Zone" brannten, in der sich immer noch Munition befindet, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr teilweise nur aus der Ferne oder von der Luft aus löschen.

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide ist seit Freitagabend gelöscht. Das hat die Leitstelle Lausitz dem rbb bestätigt. Alle Einsatzkräfte seien inzwischen abgezogen worden, hieß es. Allerdings würden Brandwachen die Fläche in den nächsten drei Tagen weiter beobachten.

Am Freitagnachmittag brannte es noch auf rund 200 Hektar. Am Abend hatte Feuerwehr vorsichtige Entwarnung gegeben: "Die Situation gegenüber heute Morgen hat sich deutlich verbessert", sagte Ronald Judis, Kreisbrandmeister des Landkreises Dahme-Spreewald, in der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell". Die vom Waldbrand betroffenen Flächen seien auch mit Hilfe zahlreicher Löschfahrzeuge den Tag über gekühlt worden. Aus der Luft seien inzwischen keine Rauchsäulen mehr sichtbar.

Das Heideland-Gebiet war von 1942 bis 1992 als Truppenübungsplatz genutzt worden - zunächst von der Waffen-SS, dann von der Roten Armee. Es war einer der größten Schießplätze in der DDR. Teilweise liegt noch Munition offen herum. Am Donnerstag hatten die freiwilligen Helfer bereits einige Detonationen gehört.

Auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) dankte den Beteiligten im Kampf gegen die Waldbrände in Brandenburg. "Im Kampf gegen die Brände leisten die Einsatzkräfte Großartiges", so Schröter laut einer Mitteilung. Der Dank richtete sich an die Feuerwehren, die Bundespolizei, die Bundeswehr und die sonstigen Einsatzkräfte.

Schröter bezog sich dabei nicht nur auf die Lieberoser Heide, sondern auch auf Storkow (Oder-Spree), wo am Donnerstag rund 100 Hektar Wald- und Feldfläche brannten, sowie auf mehrere kleinere Brände an anderen Orten in Brandenburg, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Da die Gefahr weiterer Brände aufgrund der anhaltenden Trockenheit nicht gebannt ist, bitte er um "größte Umsicht". "Unbedachtes Verhalten kann katastrophale Folgen haben."