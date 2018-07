Wegen möglicher Glutnester sind bis zum Montag noch Brandwachen im Einsatz. Zudem hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Das Feuer hat laut Zeugen an mehreren Stellen gleichzeitig angefangen zu brennen. Munition, die sich an mehreren Stellen gleichzeitig entzünde? Dies wäre ein sehr großer Zufall. Mitarbeiter der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg vermuten deshalb Brandstiftung als Ursache.

Der Großbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose in Südbrandenburg ist abschließend gelöscht. "Dort ist keine Rauchentwicklung mehr zu beobachten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz am Sonntag. Die Einsatzkräfte waren bereits am späten Freitagabend abgezogen worden, nachdem keine weiteren Flammen mehr festgestellt wurden.

Bis zu 130 Feuerwehrleute hatten zwei Tage lang das Feuer in der Lieberoser Heide bekämpft, das am Donnerstagvormittag ausgebrochen war. Insgesamt verbrannte eine Fläche von 400 Hektar Heide und Wald. Das entspricht 560 Fußballfeldern. Es war der größte Brand in Brandenburg seit Jahren. Wohnsiedlungen seien jedoch nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Die Stiftung Naturlandschaften, der ein Teil des Gebiets gehört, will nun Vorsorge betreiben, damit ein möglicher künftiger Brand auf dem Gebiet sich nicht mehr so weit ausbreiten kann. Der Geschäftsführer der Stiftung, Andreas Meißner, sagte dem rbb am Samstag: "Wir haben ja schon begonnen, große Walddrandschutz-Streifen einzurichten, die sind 50 Meter breit, und werden einmal im Jahr aufgerissen, damit das Feuer sich nicht darüber hinweg bewegen kann. Und wir werden diese Waldbrand-Schutzstreifen jetzt vergrößern."

Ziel sei es, diese Schutzstreifen einmal um das Wildnis-Reservats herumzuziehen, damit ein Feuer innerhalb dieser Zone künftig kontrolliert "laufen gelassen" werden könne.