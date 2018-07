In Cottbus ist eine Mitarbeiterin der kommunalen Gebäudewirtschaft von einem 35-jährigen Mann angegriffen und verletzt worden. Vorher war offenbar ein Gespräch eskaliert. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Danach griff der Mann die 61-jährige Mitarbeiterin im Treppenhaus der Geschäftsstelle im Stadtteil Sandow an. Zuvor sei offenbar ein Gespräch eskaliert. Der Angreifer habe die Frau auch noch mit Fäusten und Fußtritten attackiert, als sie bereits am Boden lag. Die Angegriffene wird stationär in einem Krankenhaus betreut. Sie befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.