Begriffe wie Interhotel, Jugendtourist oder TOUREX-Bus findet man heute bei Reiseveranstaltern nicht mehr. In der DDR waren sie wesentlicher Bestandteil der Reisevorbereitung. Im Museum Schloss und Festung Senftenberg will man das Reisegefühl in der DDR noch einmal aufleben lassen - und mischt dafür offizielle Reisen und private Urlaubsmomente.

Viele fühlen sich sofort an FDGB-Heime (vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund) und Camping-Urlaub erinnert, wenn es um die Ferien in der DDR geht. Fast weltberühmt ist zum Beispiel das "Dübener Ei", der aerodynamische Campinganhänger, von dem nur 2.000 gebaut wurden. Einer von ihnen steht jetzt im Schlosshof in Senftenberg.

Auch der Regionaltourismus wird behandelt, damit vor allem der Senftenberger See. Ein ehemaliger Tagebau schien wie dafür gemacht, einen künstlichen See zu erschaffen. Der Bedarf an Urlaubsplätzen an der Ostsee konnte nicht gedeckt werden, die Regierung musste sich also etwas einfallen lassen. So kam der Tourismus in eine Region, die davon bis dahin noch nichts gehört hatte. Heute gilt das Lausitzer Seenland als einer der Touristenmagnete Brandenburgs. Wer hätte gedacht, dass der DDR-Bergbau solche Folgen mit sich bringt.