Mit einer groß angelegten Aktion kontrollierte die Polizei am Donnerstag Lkw auf der Autobahn 13. Besonderes Augenmerk legte man auf die Abstände zwischen den Lastwagen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Von Anne Holzschuh

Ab 10 Uhr schwebte der Polizeihubschrauber über der A13. Eine Kamera filmte die Laster auf der Fahrbahn, die Polizei positionierte sich mit etlichen Einsatzwagen auf dem Rastplatz Am Bugkgraben West. Dort kontrollierte Tino Schubert von der Polizei die Aufnahmen. Schnell war der erste Abstandsverstoß aufgezeichnet: "Entsprechend ist der hintere Fahrer nicht mehr in der Lage, bei einem plötzlich eintretenden Bremsereignis noch rechtzeitig zum Stillstand zu kommen, ohne auf den Vordermann aufzufahren. Und gerade bei Lkw sind die Folgen nicht nur der Sachschaden, sondern auch die Personenschäden deutlich höher."

Fehlende Abstände zwischen Fahrzeugen, insbesondere zwischen Lkw gehören laut Polizei zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Folge: Die meisten Unfälle mit Beteiligung von Lkw enden mit Toten oder Schwerverletzten. Am Donnerstag führte die Polizei auf der Autobahn 13 eine großangelegte Kontrolle des Mindestabstands bei Lastkraftwagen durch.

In den vergangen Monaten habe es auf der A13, besonders in Baustellenbereichen, immer wieder Auffahrunfälle gegeben. Meist mit Schwerverletzten oder sogar Toten. Bei der Kontrolle will man das Bewusstsein für die Gefahr zu dichten Auffahrens schärfen. Die Kamerabilder aus dem Hubschrauber zeigen deutlich das Kennzeichen, Polizisten auf dem Motorrad ziehen die Lkw dann raus auf den Rastplatz.

50 Meter beträgt der Mindestabstand für Lkw. Schon beim Überholen wird der oft unterschritten. Für den Fahrer bedeutet das einen Punkt in Flensburg und 80 Euro Geldstrafe, sofern er erwischt wird. Hohe Strafen, die aber zum Teil ihren Zweck verfehlen, so Alexander Kroll von der Verkehrspolizei: "Ich geh mal davon aus, dass das schon abschreckt, aber meistens ist es so, dass es nach wenigen Tagen schon wieder vergessen ist."