18 Menschen lebten in dem Haus, die meisten seien bei Freunden und Verwandten untergekommen. Sieben Personen benötigten laut Bürgermeister Fred Mahro (CDU) in den nächsten Tagen eine Unterkunft. Die Stadt Guben habe das organisiert.

Nach der Explosion im Keller eines Wohnhauses in Guben haben die Bewohner am Donnerstag die Chance erhalten, Dinge, die noch zu gebrauchen sind, aus dem Haus zu retten. Das Landeskriminalamt hatte zuvor seine Arbeiten zur Spurensicherung beendet. Um 14 Uhr wurde das Haus an den Verwalter aus Guben übergeben.

"Der Verwalter war bereits mit einem Unternehmen vor Ort, das dort das Objekt jetzt erstmal sichern wird," so Mahro weiter. "Zum Einen wird festgestellt, ob weitere Abstützungen notwendig sind. Danach wird unmittelbar die Sicherung des Außenbereiches stattfinden. Das heißt alle Zugänge, die gewollt oder ungewollt in dem Gebäude jetzt vorhanden sind, werden so gesichert, dass dort Zugang Dritter verhindert wird." Dafür wurde das Haus in der Nacht zum Donnerstag auch von zwei Polizeibeamten bewacht. Ein am Mittwoch errichteter Zaun vor dem Wohnhaus wird vorerst bleiben.



Gutachter müssen nun prüfen, ob das Gebäude überhaupt wieder bezogen werden kann. Auch Vertreter von Versicherungen hätten sich vor Ort schon ein Bild vom Zustand des Gebäudes gemacht. Bürgermeister Fred Mahro geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es mehrere Monate unbewohnbar bleibt. Er könne außerdem nicht ausschließen, dass das Gebäude abgerissen werden muss.