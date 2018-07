Keine Ende bei "Geisterbaustelle" auf A15 in Sicht

Die Geisterbaustelle auf der Autobahn 15 zwischen Vetschau und Cottbus bleibt bestehen, obwohl nicht daran gearbeitet wird. Entgegen anderslautender Medienberichte wird die Absperrung, die zum Teil beide Fahrspuren sperrt, nicht zurückgebaut.

Noch bis mindestens Mitte August bleibt in weiten Teilen nur der Standstreifen befahrbar. Der Landesbetrieb Straßenwesen rechnet auf Nachfrage des rbb nicht damit, dass die fälligen Bauarbeiten an der Fahrbahn noch in diesem Jahr beginnen können.

Seit knapp zwei Monaten ist die A15 von Vetschau in Richtung Cottbus auf zehn Kilometern teilweise gesperrt. Das beauftragte Unternehmen aus Welzow war verkauft worden. Der jetzige Eigentümer ist offenbar überfordert, so der Landesbetrieb Straßenwesen. Wegen Personalmangels seien keine Arbeiter auf der Baustelle erschienen. Trotzdem scheue die Behörde eine Kündigung, dies könne zu rechtlichen Problemen führen, hieß es.