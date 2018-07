Es ist die Nacht zum 13. Februar 1999. In Guben greifen ausländerfeindliche Jugendliche einen 28-jährigen Algerier an. In Deutschland lebt er unter dem Namen Omar Ben Noui. Tatsächlich heißt er Farid Guendoul. Der Mann flieht in Todesangst vor den Angreifern und versucht sich mit einem Sprung durch die Glastür eines Hauseingangs zu retten. Farid Guendoul verletzt sich schwer und verblutet.

Seine Lebensgefährtin ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Der Algerier lernt seine Tochter nie kennen.

Vor dem Landgericht Cottbus endete im Jahr 2000 der Prozess gegen insgesamt elf Angeklagte. Sie wurden zum Teil wegen fahrlässiger Tötung bzw. gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Strafmaß lag zwischen richterlichen Verwarnungen und drei Jahren Jugendstrafe. Von den fünf Haftstrafen wurden drei auf Bewährung ausgesprochen.