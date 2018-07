Für Rettungskräfte ist es eine der schwierigsten Situationen: Sie werden zu einem Einsatz in eine Wohnung gerufen, der Patient ist nicht ansprechbar und über die medizinische Vorgeschichte gibt es keine Informationen. Freunde und Verwandte sind nicht bekannt, die Gefahr von Unverträglichkeiten gegen bestimmte Medikamente ist groß. Damit die Situation für den Patienten nicht noch schlimmer wird, geht man in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz-Kreis) einen neuen Weg. Dort werden ab dieser Woche Notfalldosen für den Kühlschrank verteilt.

Die Idee hinter den Dosen ist einfach: An einem festen Platz in der Wohnung sollen alle wichtigen Informationen über den Patienten aufbewahrt sein. Die Rettungskräfte müssen dann im Notfall nicht lange nach den lebenswichtigen Fakten suchen. In der Notfalldose ist ein Zettel, der Auskunft über Vorerkrankungen, einzunehmende Medikamente oder auch die Blutgruppe des Patienten gibt. Für Nico Gebel, den Bürgermeister von Ortrand, eine sinnvolle Sache: "Was ist zu beachten? Hat der Patient ein Haustier? Das sind so Fragen, die man in Notfall- und Stresssituationen eben doch nicht immer ganz richtig rüberbringen kann", sagte er im Interview mit dem rbb.



Damit der Notarzt direkt Bescheid weiß, befindet sich schon an der Wohnungstür ein Aufkleber, der auf die Notfalldose im Kühlschrank hinweist. Auch auf dem Kühlschrank soll dann ein Hinweis kleben. Ab dieser Woche werden 500 Exemplare der Notfalldosen in Ortrand ausgegeben.