Am Lichtenauer See bei Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz-Kreis) wird seit Donnerstag nach einem Vermissten gesucht. Drei Zeugen hätten gesehen, wie ein 26-Jähriger mit einem Schlauchboot auf den Lichtenauer See gefahren sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei der Mann gekentert. Die Zeugen hätten versucht denn Mann zu retten, dennoch sei er untergegangen.

Im Lichtenauer See ist Baden und Bootfahren streng verboten, weil die Gefahr von Böschungsabbrüchen und Rutschungen besteht. Die LMBV warnt in diesem Zusammenhang davor, in noch nicht freigegebenen Tagebauseen zu baden. Es besteht Lebensgefahr.



Nachdem die Suche in der Nacht zum Freitag unterbrochen wurde, wurde sie am Morgen wieder aufgenommen. Wegen der Gefahren im See kann die Polizei derzeit noch nicht mit Tauchern nach dem Vermissten suchen.