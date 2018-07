Sylvio Krüger Audio: Antenne Brandenburg| 24.07.2018

Notfallplan soll Kollaps verhindern - Kleinsee bei Guben droht Austrocknung

24.07.18 | 17:53 Uhr

Die Hitze lähmt die Lausitz und das Elbe-Elster-Land. So langsam wird es bedrohlich, auch für die Fischpopulation im Land. Die Angler am Kleinsee bei Guben schlagen Alarm. Sie befürchten, dass dem See endgültig der Kollaps und damit ein Fischsterben droht. Das Problem ist, dass der See nicht nur durch die Hitze Wasser verliert. Für den nahgelegenen Tagebau Jänschwalde entnimmt der Betreiber, die LEAG, Grundwasser. Das verringert auch die Wassermenge im Kleinsee. Durch den niedrigen Wasserstand von nur noch 1,50 Meter steigt die Temperatur im See. Mittlerweile hat das Wasser zwischen 27 und 28 Grad. Der Sauerstoffgehalt ist sehr niedrig, daher befürchten Angler, dass die Fische das nicht lange aushalten. Die Folge wäre ein Fischsterben, wie es vor drei Jahren beim benachbarten Pastlingsee passiert ist.



Mehr Sauerstoff und mehr Wasser

Für das Problem gibt es eine kurzfristige und eine langfristige Lösung. Angler fordern, dass ein Notfallplan greift. Belüfter müssten den Sauerstoffgehalt im Wasser erhöhen. Nun hat das Landesumweltamt die LEAG darum gebeten diese Maßnahme umzusetzen. Wie die LEAG dem rbb mitteilte wird die Werksfeuerwehr des Kraftwerks Jänschwalde am Mittwoch damit beginnen.

Auf längere Sicht wird aber schlicht mehr Wasser benötigt. Im Frühjahr hatte die LEAG die Auflage bekommen Wasser in die Seen der Umgebung des Tagebaus einzuleiten - und damit auch in den Kleinsee. Die Genehmigungen und Planungen brauchen aber Zeit. Deshalb wird damit erst 2019 begonnen.



Teichwirte ebenfalls unter Druck

Auch gewerbliche Fischzüchter leiden unter der Hitze. Bei einer Zucht in Kroppen fehlt bereits ein halber Meter im Teich. Auch hier werden die Becken belüftet. Außerdem verzichtet man auf die Futtergabe, denn je mehr Futter im Wasser, desto höher ist der Stoffwechsel der Fische und von Bakterien im Wasser. Auch das verringert den Sauerstoffgehalt. An der Hammermühle in Schönborn sorgt sich Uwe Keil um seine Karpfen: "Es ist extrem dramatisch", sagt er in einem rbb-Interview. "Wenn jetzt kein Zufluss reinkommt ist die nächste Gefahr, dass die Teiche überhitzen." Schon 26 Grad Wassertemperatur sind kritisch. Die sind nach aktuellen Prognosen bald erreicht.