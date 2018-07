Ein Mann steckt kopfüber im Gebüsch fest, daneben ein kaputtes Fahrrad. Ein paar Meter weiter hat auch die Großmutter genug und zieht den Opa am Knöchel nach Hause. Was ist da los in Pinnow (Spree-Neiße)? Ein Dorf wird 700 und lässt die Puppen tanzen. Von Sebastian Schiller