Weihnachtsmann-Kongress in Kopenhagen

Günter Kalliske ist Weihnachtsmann aus Leidenschaft. Seine Passion geht sogar so weit, dass er seinen Mantel und die Pudelmütze sogar im Sommer aufsetzt - aus gutem Grund: In Kopenhagen findet vom 23. bis zum 26. Juli der internationale Weihnachtsmann-Kongress statt. Ursprünglich als Werbeaktion für einen Freizeitpark gedacht hat sich der Kongress zu einer festen Größe bei Weihnachtsmännern und-frauen weltweit entwickelt. Schon seit 1957 findet die Tagung statt.

Für Günter Kalliske aus Barzig bei Großräschen gehört der Kongress einfach zum Weihnachtsmann-Dasein. Heiligabend wird er wieder knapp 20 Auftritte absolvieren. Bis dahin ist aber noch Zeit und die nutzt Kalliske für einen Kurzurlaub in der dänischen Hauptstadt.

Beim Kongress geht es hauptsächlich um den gegenseitigen Austausch und den Spaß. So gibt es zum Beispiel auch eine Abstimmung darüber, ob Weihnachten überhaupt am 24. Dezember stattfindet oder vielleicht doch an einem anderen Tag. "Das ist als Gag anzusehen," sagt Kalliske.