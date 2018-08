Noch warten die frisch eingerichteten Räume der Pflegeschule in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) auf die Schüler. Im Oktober kommt die erste Klasse mit maximal 28 Schülern, sie ist fast voll, bestätigt Schulleiterin Katrin Sanne. Sie wird mit den angehenden Altenpflegern Theorie büffeln und an speziellen Puppen in Pflegebetten die Praxis üben.

Katrin Sanne hat viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet, dutzende Katheter gelegt, Bettpfannen gewechselt, Essen gefüttert, Patienten gewaschen und versorgt. Sie kennt das ganz normale Leben einer Schwester. Jetzt ist sie Leiterin der neuen Altenpflegeschule in Senftenberg.

Alles, was am Menschen gemacht wird, müsse gelernt werden, sagt sie - bis zur Perfektion. Genau dafür seien jetzt in Senftenberg gute Bedingungen geschaffen worden, beispielsweise mit speziellen Plastepuppen in Pflegebetten.