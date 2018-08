Zwei Schwerverletzte bei Bauarbeiten in Calau

Ein bei Erdarbeiten zur Begrenzung in den Boden gerammter Metallstab - das war offensichtlich der Auslöser eines Stromunfalls in Calau am Dienstagmorgen. Laut Polizei traf der Metallstab auf eine 30-KV-Leitung aus DDR-Zeiten und verletzte die Ummantelung. Dadurch wurde ein Stromschlag ausgelöst. Zwei Bauarbeiter wurden dabei schwer verletzt.

Ein 24-jähriger musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden. Den älteren Bauarbeiter, einen 51-jährigen Mann, brachten Rettungskräfte ins Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum.

Der Netzbetreiber trennte das beschädigte Kabel vom Strom, um eine weitere Gefahr für Leib und Leben auszuschließen. Die Unfallursache ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei und vom Amt für Arbeitsschutz geführt.