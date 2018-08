Besonders politische Straftaten und Betäubungsmittelverstöße hätten in der Stadt zugenommen. In diesen Bereichen werden die neuen Kräfte hauptsächlich tätig sein, so Brocher. Das ist eine enorme Entlastung, auch wenn es noch zwei Staatsanwälte mehr sein könnten. Man nähert sich aber der Vollausstattung, meint Brocher.

Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke) verspricht Maßnahmen, um dem drohenden Kollaps in den Gerichten entgegenzuwirken: "Wir haben zu Beginn des Jahres entschieden, dass Stellen wieder besetzt werden können, die in den nächsten beiden Jahren eigentlich zur Streichung anstanden", sagt er im rbb-Interview. "Und wir wollen mit dem nächsten Haushalt die Möglichkeiten schaffen weitere Personalverstärkungen vorzunehmen."

Das wird auch nötig sein. In den nächsten zwölf Jahren gehen knapp drei Viertel der Mitarbeiter in der Cottbuser Staatsanwaltschaft in Pension. Darunter auch die Führungsebene. Ludwig geht aber davon aus, dass der Fachkräftebedarf in Brandenburg gedeckt werden kann: "Die Absolventenzahlen in Frankfurt und Potsdam geben das her, auch von der Qualität der Abschlüsse." Um die jungen Leute muss man sich trotzdem bemühen. In ganz Deutschland wird der Bedarf wachsen.

In Cottbus kann der Aktenberg jetzt aber etwas schneller abgebaut werden. Die neuen Mitarbeiter haben den Dienst aufgenommen.