"Dass alle lebend raus sind, grenzt an ein Wunder"

Schwerer Wohnungsbrand in Schwarze Pumpe

Lichterloh gebrannt hat es in der Nacht zu Donnerstag im Spremberger Ortsteil Schwarze Pumpe. Ein Mieter musste schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen werden, sieben weitere erlitten eine Rauchgasvergiftung. Von Anne Holzschuh

Am Tag nach dem Brand ist schon im Hausflur das Ausmaß der Zerstörung zu erkennen. Auch hier sind Decken, Wände und Lampen verrußt. In jeder Etage stehen noch Lachen vom Löschwasser der Feuerwehr.

Ruß zieht sich über mehrere Etagen des Wohnblocks, im Treppenhaus liegt ein beißender Brandgeruch. Ein Feuer hat in der Nacht zu Donnerstag im Spremberger Ortsteil Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) gewütet. Ein Bewohner wurde schwer verletzt, sieben weitere erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Für die Polizei ist die Brandursache noch völlig offen, Brandermittler sichern Spuren. Dass alle Bewohner lebend aus dem Haus herausgekommen sind, grenze an ein Wunder, so Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier.

"Wir haben hier auch einen Lebensretter in dem Haus", erzählt sie. Der Nachbar des schwer Verletzten habe diesen aus der Wohnung geholt. Anschließend habe er geholfen, den 48-Jährigen mit der Drehleiter in Sicherheit zu bringen. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die anderen sieben Verletzten konnten nach kurzer Behandlung das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Fest steht: Die fünfte Etage des Hauses ist zunächst unbewohnbar, 15 Mieter sind davon betroffen. Wie lange die Renovierung dauert, ist unklar, so die zuständige Wohnungsgenossenschaft.