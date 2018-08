Auch Rechtsextremisten aus Cottbus bei Demo in Chemnitz

Zu der Demonstration "Pro Chemnitz" am Montag mit Tausenden Teilnehmern sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes Hooligans und Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Es sei überregional für Chemnitz mobilisiert worden und es habe am Montag überregionale Anreisebewegungen gegeben, sagte der Sprecher des sächsischen Verfassungsschutzes, Martin Döring, am Dienstag.



Demo-Beobachter hatten am Montagabend auch Rechtsextremisten aus Cottbus in dem Aufzug identifiziert. Der Verfassungsschutz-Sprecher bestätigte diese Teilnahme. Den Kern der Demonstration hätten sächsische Rechtsextremisten gebildet.

Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Deutschen. Ein Iraker und ein Syrer sitzen deshalb als Tatverdächtige in Untersuchungshaft.