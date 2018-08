Nach dem Schaden an der Hauptwasserleitung in Elsterwerda wird die Bevölkerung aufgerufen, am Donnerstag noch sparsam bei der Trinkwasserentnahme zu sein. Das teilte der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda dem rbb mit.

So solle nur Wasser zum Trinken, Abwaschen oder Kaffee kochen aus der Leitung genommen werden. Bei größerem Wasserverbrauch drohe ein Totalausfall des Netzes, da die Leitung noch nicht voll genutzt werden könne. Der Druck in der reparierten Hauptleitung dürfe nur behutsam wieder aufgebaut werden. Würde man sofort den vollen Druck auf die Leitung geben, könnten Schäden an den Wasseruhren der Kunden entstehen.

Am Mittwoch war bei Elsterwerda die Hauptwasserleitung geborsten. 13.000 Haushalte waren daraufhin ohne Trinkwasser.