Auch die Störche im Spreewald leiden unter der extremen Sommerhitze. Storchenexperte Bernd Elsner aus Kittlitz (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) zeigte sich am Donnerstag besorgt: "Es gibt doch viele Ausfälle, gerade bei den Jungstörchen", sagte er im rbb-Interview. Die Jungstörche, die schon seit drei Wochen in Flugübungen seien, seien teilweise nicht schwer genug und verunglückten deshalb.

Das Futter für die Störche ist knapp, auf den Feldern ist kaum noch etwas zu holen. "Der Storch braucht ungefähr die Hälfte seines Körpergewichts an Nahrung. Die Jungtiere sollen vier Kilo haben, wenn sie wegfliegen. Anderthalb bis zwei Kilo Nahrung am Tag müssen erstmal gesucht werden", so Elsner. "Die können nur noch leben von Mäusen, wenn sie welche finden."