Der anhaltende Verkehrslärm an der B169 in Klein Oßnig (Spree-Neiße) und Allmosen (Oberspreewald-Lausitz) sorgt erneut für heftige Diskussion. Anwohner kündigen jetzt eine Untätigkeitsklage gegen OSL-Landrat Siegurd Heinze an. Kreistagsabgeordnete der Linken wollen diese Klage unterstützen.

In einer Pressemeldung informiert die Linke darüber, dass Heinze aufgefordert werde, gemeinsam mit Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger und dem Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch ein gemeinsames Verkehrslenkungskonzept auf den Weg zu bringen.