Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit brennt es in der Lieberoser Heide. Das Feuer ist am Dienstagmorgen bei Butzen (Dahme-Spreewald) ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz stehen aktuell rund sieben Hektar Waldboden in Flammen.

Es ist der dritte Brand in der Lieberoser Heide in zwei Monaten. Zuletzt standen Anfang Juli rund 80 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Flammen. Tage davor hatte es bereits an einer anderen Stelle in der Lieberoser Heide gebrannt. Das Feuer war mit rund 400 Hektar noch größer gewesen.