Schuldfähig oder nicht? Im Prozess um ein Familiendrama im Spreewaldort Werben hat am Montag vor dem Landgericht Cottbus ein Psychiater sein Gutachten vorgestellt. Das Ergebnis: Der Angeklagte sei vermindert schuldfähig, weil er einen neurotisch gehemmten Charakter habe. Das bedeutet, dass er aufgrund von äußeren Einflüssen in depressive Phasen verfällt, sagte der Gutachter. Die Tat sah er als einmalige Affekthandlung an. Das heißt, es bestehe keine Gefahr, dass so etwas nochmal passiere.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung in minderschweren Fällen dreieinhalb Jahre Haft. Davon sollen sechs Monate wegen der bereits länger zurückliegenden Tat als verbüßt angesehen werden.

Die Verteidigung plädierte auf maximal zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung. Die Begründung: Es habe keine klare Tötungsabsicht gegeben. Außerdem habe sich der Angeklagte im Anschluss selbst in Therapie begeben, habe sein Leben im Griff und sei definitiv nicht gefährlich.

Das Urteil soll am 16. August gesprochen werden.