Verdächtiges Paket in Cottbuser Postfiliale gefunden

In der Postfiliale an der Cottbuser Stadthalle ist Freitagmorgen ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Das teilte die Polizei rbb|24 mit. Das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt. Der Straßenbahnverkehr in dem Bereich ist eingestellt.