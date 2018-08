Doch in diesen Tagen ist beim Blick vom Deich zwischen Klein Koschen und Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) kein Wasser zu sehen - nur eine braune Linie durch die Landschaft. Auf einer Länge von vier Kilometern führt die Schwarze Elster kein Wasser mehr. Und auch die Elbe schwächelt zur Zeit, die Personen- und Güterschifffahrt ist so gut wie eingestellt.

Ilva Kauczor wohnt direkt an der Schwarzen Elster. Sie hat beobachtet, wie sich das Wasser immer mehr verzogen hat, bis es schließlich überhaupt nicht mehr da war. "Wenn hier alles am Sterben ist, das stinkt fürchterlich und tut einem natürlich in der Seele weh, wenn man das hier zappeln sieht." Was sie beschreibt, sind die letzten Atemzüge der Fische. Manche haben bis zuletzt geholfen, haben die Fische mit Eimern eingesammelt und an anderer Stelle wieder ausgesetzt.

Aber irgendwann stellt man fest, wie sinnlos dieses Unterfangen ist. Der größte Teil ist einfach nicht zu retten, resigniert Ilva Kauczor. "Dann macht man einfach die Augen zu."