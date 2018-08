Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf rbb-Nachfrage erklärt hat, geht es um die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, zum Teil im besonders schweren Fall, sowie Entziehung Minderjähriger im schweren Fall.

Eigentlich war die 13-Jährige in einem Heim in Cottbus untergebracht, in Obhut des Jugendamtes. Von dort war sie im Oktober 2017 verschwunden. Auch die Mutter und der Lebensgefährte wandten sich mit einem Suchaufruf an die Medien.

Mitte März wurde das vermisste Mädchen dann von der Polizei in der elterlichen Wohnung in Groß Schacksdorf entdeckt. Es war nach bisherigen Ermittlungen in einem Möbelstück versteckt worden. Zudem wurde ihr Äußeres verändert. Wie lange die Schülerin in der elterlichen Wohnung war, ob sie freiwillig dahin zurückkehrte oder dazu gezwungen wurde, ist unklar.