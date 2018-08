dpa/Soeder Audio: Antenne Brandenburg | 20.08.2018 | Bild: rbb / Studio Cottbus

Verkehrspsychologe klärt auf - Warum Fahrer vom Unfallort flüchten

20.08.18 | 14:31 Uhr

Was geht im Kopf eines Menschen vor, der einen Unfall verursacht und einfach flüchtet? So, wie in Luckau, wo am Wochenende ein Fahrradfahrer nach einem Unfall gestorben ist. Verkehrspsychologe Peter Klepzig weiß aus seiner Praxis, wie die Täter ticken.

Alkohol oder die Angst davor, in der Versicherung hochgestuft zu werden. Das sind nur zwei von unzähligen Gründen, warum Menschen nach einem Unfall lieber die Flucht ergreifen, als zu helfen, weiß der Cottbuser Verkehrspsychologe Peter Klepzig. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich in seiner Praxis mit Fällen, wie dem vom vergangenen Wochenende, als auf einer Landstrasse bei Luckau (Dahme-Spreewald) ein Fahrradfahrer starb. Ein Kleintransporter hatte den 55-Jährigen erwischt. Der mutmaßliche Unfallverursacher war geflüchtet, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Erst Stunden später, am nächsten Tag, hatte sich der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters bei der Polizei gemeldet.

Alkohol oft Ursache für Unfallflucht

Aus seiner täglichen Arbeit mit Opfern und Tätern weiß Klepzig auch, dass oft Alkohol im Spiel ist, wenn Unfallbeteiligte flüchten. "Wenn sich ein Verkehrsauffälliger erst nach Stunden oder Tagen stellt, dann ist der möglicherweise zum Tatzeitpunkt im Blut befindliche Blutalkohol nicht mehr nachweisbar."

Verkehrpsychologe Dr. Peter Klepzig

Entscheidung in Stresssituation

Es ist die Angst vor Konsequenzen, die Unfallflüchtige antreibt, sagt der Verkehrspsychologe Klepzig. "In solchen Situationen muss man eine schnelle Entscheidung treffen. Eine Entscheidung unter Zeitdruck ist eine Entscheidung in einer Stresssituation." Jemand der einem anderen einen Schaden zufügt sei in dieser Situation nicht mehr in der Lage, sein soziales Verantwortungsbewusstsein zu aktivieren. Nach Einschätzung des Cottbuser Verkehrspsychologen ist Fehlverhalten im Straßenverkehr keine Seltenheit. "Die Teilnahme am Straßenverkehr bedeutet auch immer Veranwortung für Dritte zu übernehmen", so der Experte. Allerdings gebe es immer wieder Menschen, die das nicht könnten. Unfallflüchtige nähmen billigend in Kauf, dass andere Schaden nähmen oder auf ihrem Schaden sitzen blieben.

