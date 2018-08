Die Winzer in Deutschland beginnen am Montag offiziell mit der Traubenlese des Jahrgangs 2018. Damit fällt der Start so früh wie lange nicht mehr aus. Den Auftakt macht ein Weingut in Rheinland-Pfalz.

In Südbrandenburg brauchen die Reben noch etwas Zeit. Beim Weinbau Guben in Grano wird es in etwa 14 Tagen losgehen. Die Winzer rechnen mit einem guten Ertrag von circa 10.000 Litern, die auf mehr als 14.200 Flaschen abgefüllt werden. Angebaut sind in Grano sieben Sorten Weißwein, darunter Klassiker wie Grau- und Weißburgunder sowie Riesling und Gewürztraminer. Außerdem wachsen vier Rotweinrebsorten, vor allem Spätburgunder und Dornfelder.