Werner Staritz und sein Storch Klecks: Dieses Gespann gehörte in den letzten anderthalb Jahren zum Dorfbild in Neu Zauche (Dahme-Spreewald). Der Rentner hat dem Jungstorch gleich zweimal das Leben gerettet. Einmal, als dieser aus dem Nest gefallen war, später dann, als er mit gebrochenem Bein im Garten stand.

Am letzten Wochenende habe sich schon angedeutet, dass der Storch sich auf den Weg machen will. Klecks sei unruhig gewesen, habe Anschluss an die anderen Jungstörche im Dorf gesucht, diese bei der Futtersuche beobachtet. Auch etliche Flugrunden habe er absolviert. "Da war uns kar, dass er in Aufbruchstimmung ist", erklärt der Ziehvater.

Vom Kopf her ist ihm klar, dass das der natürliche Lauf ist. Schließlich ist ein Stoch eben doch kein Haustier. Auch wenn sich Klecks so verhalten hat, völlig furchtlos und neugierig in Neu Zauche über die Höfe spaziert ist.

Aber das Herz ist Werner Staritz schon schwer, dafür war die Bindung zu Klecks, den er praktisch schon als Baby kannte, einfach zu eng. "Ich gucke jeden Tag zum Himmel und denke, ich sehe ihn noch einmal", erzählt er.