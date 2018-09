Belohnung nach Bränden in Reifenlager Senftenberg ausgesetzt

Zwei mal hat es auf dem Gelände eines Reifenlagers in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) seit Juli gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Für Hinweise auf mutmaßliche Täter hat die Stadt eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Vor vier Wochen hatte es zuletzt in einem Reifenlager in Senftenberg gebrannt. Anwohner klagen noch immer über Geruchsbelästigungen. Zudem geht die Angst um, dass der oder die mutmaßlichen Täter erneut zuschlagen könnten, denn die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.