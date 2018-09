Noch am Abend sah es so aus, als seien die Brände in der Lieberoser Heide eingedämmt. Doch der Wind hat die Flammen in dem munitionsbelasteten Gebiet wieder angefacht. Wegen des Rauchs sollen Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Waldbrände in der Lieberoser Heide haben sich deutlich ausgeweitet. Seit Mittwoch wüten die Flammen an zwei Stellen auf einer Gesamtfläche von 200 Hektar. Mittlerweile ist die Fläche zehnmal so groß wie noch Dienstagabend. Der Wind habe das Feuer über Nacht immer weiter vorangetrieben, teilte die Einsatzzentrale am Mittwochmorgen mit.

Am Montag waren in der Lieberoser Heide wieder neue Waldbrände ausgebrochen. Es habe seit Montagnachmittag an drei Stellen gebrannt, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Dienstag. Auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. Dieser könne allerdings nur tagsüber fliegen, so Engel. Von daher habe man einen Hubschrauber von der Bundeswehr angefordert.

Engel sprach am Dienstag zudem von einer zunehmanden Waldbrandgefahr. An diesem Mittwoch gelte in sechs Regionen im Süden Brandenburgs die höchste Gefahrenstufe. Auch wenn jetzt morgens Tau auf den Wiesen liege, bleibe die Waldbrandgefahr hoch, so Engel. Eine weggeworfene Zigarette könne leicht einen großen Brand auslösen.

Mehr als 440 Mal hat es bislang in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt. Den ersten Brand gab es Engel zufolge bereits am 4. März - bei Bodenfrost. Und die Waldbrandsaison sei noch nicht vorbei, warnt der Waldbrandschutzbeauftragte.