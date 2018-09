Seit Wochen hat es in Brandenburg nicht mehr richtig geregnet, die Spree führt Niedrigwasser - das hat nun erste Konsequenzen für die Bürger. Die Stadt Cottbus will verbieten, Wasser aus der Spree zu entnehmen. Das kündigte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Dienstag an.



Das Verbot trete in den nächsten Tagen in Kraft, wann genau sei noch nicht bekannt, so Gloßmann. "Das betrifft alle, die mittels Pumpe Wasser aus der Spree oder anderen Oberflächengewässern entnehmen." Sie dürfen dann täglich zwischen 6 und 21 Uhr kein Wasser herauspumpen.

Nach Angaben des Landkreises Dahme-Spreewald erstreckt sich die Untersagung auch auf die Gemeinde Märkische Heide, das Amt Unterspreewald und das Amt Lieberose/Oberspreewald sowie die Stadt Lübben. Auch wenn Wasser noch in Flüssen oder Seen zu sehen sei, herrsche Niedrigwasser, betonte das Amt - das Wasser werde ja vielerorts über Wehr- und Stauanlagen zurückgestaut. Tatsächlich aber fließe es an vielen Stellen nicht mehr. Und: "Eine Reihe von kleineren Zuflüssen zur Spree und Dahme sowie verschiedene Grabensysteme sind bereits fast oder ganz trocken gefallen."