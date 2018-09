Loge hat sich an das Innenministerium gewandt, nachdem bekannt geworden ist, dass das Amtsgericht Fürstenwalde Halecker wegen Untreue zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 230 Euro verurteilt hat - das machen insgesamt 34.500 Euro. Er soll als Vorsitzender der Landesrettungschule Brandenburg rund 6.700 Euro von deren Konto in seine eigene Tasche gesteckt haben.

Landrat Loge verweist in seiner Erklärung darauf, dass die Vorwürfe gegen Halecker in einen Zeitraum vor dessen Ernennung zum 1. Beigeordneten im April 2016 fallen. Weiter heißt es, dass er, Loge, erst am Dienstag davon erfahren habe. In einem anschließendem Gespräch habe sich Halecker erstmals in dieser Sache offenbart. Das Urteil gegen Halecker ist noch nicht rechtskräftig.