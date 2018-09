Erneut Feuer in der Lieberoser Heide ausgebrochen

Allerdings ist ganz in der Nähe auf einer Fläche von etwa einem halben Hektar ein weiteres Feuer ausgebrochen. Das Gebiet sei deutlich stärker bewachsen, daher befürchten die Einsatzkräfte, dass sich das Feuer schnell ausbreiten könnte. Derzeit sind 40 Einsatzkräfte vor Ort.

In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr zu zwei Bränden ausgerückt. Ein Brand, der bereits am Montagabend ausgebrochen und auf einer Fläche von rund 10 Hektar gewütet hatte, ist mittlerweile gelöscht. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, finden derzeit noch Restlöscharbeiten statt.

Der erste Brand war am Montagabend ausgebrochen, die Löscharbeiten waren in der Nacht unterbrochen und am Vormittag wieder aufgenommen worden.



Dabei kam ein zuvor bestellter Löschhubschrauber doch nicht zum Einsatz, weil die Witterungsverhältnisse günstig gewesen seien, so die Feuerwehr. Es wehte kaum Wind.

Löscharbeiten in der Lieberoser Heide sind generell gefährlich, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände alte Munition liegt.

In diesem Sommer hatte es in der Lieberoser Heide schon vier große Waldbrände gegeben. Zuletzt war dort vergangene Woche ein Feuer gelöscht worden. Anfang Juli hatte sich in der Lieberoser Heide ein Großbrand auf eine Fläche von mehr als 400 Hektar ausgebreitet.