DLR Audio: Antenne Brandenburg | 13.09.2018 | Martin Schneider | Bild: DLR

Raumfahrtforschung für Mars-Mission - Forscher aus Lübbenau fährt Rekordernte in der Antarktis ein

13.09.18 | 17:02 Uhr

Bei -30 Grad Gemüse züchten - genau das macht der Lübbenauer Forscher Paul Zabel. Er betreibt für ein Raumfahrt-Forschungsprojekt einen Extrem-Garten in der Antarktis. Nach sechs Monaten zog er mit seinem Team das Fazit: Es funktioniert! Von Martin Schneider

Chefgärtner Paul Zabel aus Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) und sein Team sind zufrieden. Seit Februar bauen sie Gemüse in der Eiswüste der Antarktis an. Sie wollen herausfinden, wie gut Salat, Kräuter oder Tomaten auf dem Mond wachsen. Und unter welchen Bedingungen. Am Donnerstag zogen nun die Forscher Bilanz.



"Es ist ein wirklicher Erfolg." Das könne man jetzt nach dem ersten halben Jahr sagen, meint Eberhard Kohlberg vom Alfred-Wegener-Institut, das die Forschungsstation Neumayer III am Südpol betreibt. Das Ziel sei mehr als erreicht, erklärt Kohlberg. "Es ist einmalig, dass sie so viel frisches Grünes haben." Das sei auch für die Stimmung der Gruppe gut, die neun Monate isoliert ist.



Bild: DLR

Alles läuft glatt - fast alles

Über 180 Kilo Frischgemüse konnten die Forscher seit Februar ernten. Im Detail heißt das, dass wöchentlich im Durchschnitt 2,5 Kilo Salat, 1,6 Kilo Gurken, 1 Kilo Tomaten und ein Kohlrabi gepflückt werden. "Die Ernte ist mittlerweile so reichlich, dass ein Teil nicht immer gleich direkt auf den Tisch kommt und wir nun den Luxus haben, manche Salate und Kräuter aufbewahrt im Kühlschrank über mehrere Tage verteilt zu verzehren", berichtet Paul Zabel am Donnerstag auf der Internetseite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Kopfschmerzen bereiten Paul Zabel die Erdbeeren und Paprika. Die Pflanzen wachsen zwar sehr gut, allerdings tragen sie kaum Früchte. Warum das so ist - auch das wollen die Forscher klären. Denn bei Tests am DLR in Bremen machten auch Erdbeeren und Paprika keine Probleme.

Nach der Ernte folgen viele Tests

Das Gewächshaus mitten in dieser unwirtlichen Gegend soll Erkenntnisse für die Pflanzenzucht auf Mond und Mars sowie für Nahrungsmittelproduktionen in klimatisch anspruchsvollen Regionen liefern. Das Team baut dafür nicht nur an, sondern führt auch regelmäßig Tests durch. Kann man das Gemüse wirklich essen? Wie schmeckt es, wie sieht es aus, wie ist die Qualität? Zudem finden mikrobiologische Untersuchungen statt. Dadurch soll herausgefunden werden, was neben dem Gepflanzten wächst, wie zum Beispiel Bakterien.



Weil das Team über mehrere Monate isoliert in der Eiswüste arbeitet, finden zudem psychologische Untersuchungen statt, zum Beispiel mit Hilfe von Diskussionsrunden und Fragebögen.



Was in der Antarktis gelingt, klappt auch auf dem Mars

Das System "Antarktis-Gewächshaus" ist ein geschlossener Kreislauf. Analog zu einer späteren Nutzung in der Raumfahrt oder in Wüsten auf der Erde wird alles Wasser, das nicht in den Früchten und Pflanzen steckt, wiederverwendet. Außerdem soll herausgefunden werden, wie Pflanzen beispielsweise durch LED-Licht Sauerstoff produzieren - ohne natürliche Sonne und auch ohne Erde.

Polarnacht beginnt für Paul Zabel in der Antarktis | Bild: DLR

Extrembedingungen für Gemüse und Mensch

Seit Dezember ist Zabel am Südpol. Dort bauen er und seine Kollegen die Pflanzen unter komplett kontrollierten, künstlichen Bedingungen an. Sie steuern die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Beleuchtung und die Nährstoffe. Eine Forschung mit Weitblick: "Wenn wirklich mal Menschen zum Mond oder zum Mars fliegen – so in 20 Jahren vielleicht – dann müssen die Astronauten dort auch versorgt werden", betont Zabel. "Das kann man sehr gut mit Pflanzen machen, weil Pflanzen Sauerstoff produzieren und eben auch ganz viel Nahrung."

Ab sofort: Dem Gemüse live beim Wachsen zusehen

Wer täglich sehen will, was auch Chefgärtner Paul Zabel und sein Team sehen, kann das seit Donnerstag machen. Im Internet wurde eine Seite mit dutzenden Kameras freigeschalten, die auf die Pflanzen gerichtet sind. Sie liefern täglich neue Bilder aus der Forschungsstation.