Die Polizei hat auf der Autobahn A13 am hellichten Tag eine sturzbetrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 58-Jährige war Dienstagmittag an der Anschlußstelle Teupitz von der Straße abgekommen und anschließend über eine Verkehrsinsel gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Trotz eines kaputten Vorderrads setzte die Frau ihre Fahrt über die Autobahn noch knapp 40 Kilometer bis zum Spreewalddreieck fort. Dort wurde sie von der Polizei gestoppt. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen und eine Blutprobe angeordnet.