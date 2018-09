An Tierparks in Deutschland

Die polnische Gemeinde Witnica produziert derzeit mit einer ungewöhnlichen Aktion Schlagzeilen: Um die Wolfspopulation in Polen zu verringern, will sie Tierparks in Deutschland freilebende Wölfe schenken. Cottbus und Senftenberg haben schon abgewinkt.

Tierparks in Deutschland und anderen Teilen Europas bekommen derzeit Post aus dem polnischen Witnica. Wie der Pressesprecher der Gemeinde rbb|24 am Freitag bestätigte, will der Bürgermeister von Witnica zoologischen Gärten in ganz Europa Wölfe schenken, die derzeit noch durch die Wälder seiner Gemeinde streifen. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet.

Waren es in den Wäldern von Witnica zunächst einige wenige Wölfe, sind es mittlerweile viel zu viele. Fast jeden Tag gibt es Meldungen über Angriffe auf Schafherden, Ziegen oder Kühe. Ein Problem, das man auch in Brandenburg nur allzu gut kennt. Auch hier ist die Zahl der Wolfsrudel in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ebenso die Zahl der Wolfsangriffe.

Knapp 20 Jahre ist es her, seit in Deutschland der erste Wolf gesichtet wurde. Fast 100 Jahre galt das Raubtier als nahezu ausgestorben. Da der Wolf jedoch keine natürlichen Feinde hat und streng geschützt ist, hat sich das Raubtier seit seiner Rückkehr nach Deutschland und Polen zu einem Problem entwickelt.