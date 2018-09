Rutschungen in Lausitzer Seen

Der Bürgermeister der Gemeinde Felixsee, Peter Rabe, sagte auf rbb-Nachfrage am Donnerstag, dass nun Experten zunächst prüfen müssen, ob es tatsächlich eine Rutschung gegeben hat und welche Gefahren bestünden. Das Amt Döbern und das Landesbergamt seien sofort informiert worden. Baden sei weiterhin möglich, so Rabe. Er wies aber darauf hin, dass es sich beim Felixsee nicht um ein offizielles Badegewässer handele. Baden könne man stets nur auf eigene Gefahr.

Am Sonntagabend bemerkte ein Sporttaucher im Felixsee (Landkreis Spree-Neiße) ungewöhnliche Veränderungen am Grund. Die benachrichtigte Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich daraufhin ab.

Innerhalb weniger Tage hat es in an gleich zwei Lausitzer Seen Rutschungen gegeben. Die betroffenen Bereiche wurden gesperrt.

Der Vorfall erregte auch deshalb Aufsehen, weil es am vergangenen Donnerstag im Senftenberger See ebenfalls eine Rutschung gab. Teile der Insel in der Mitte des Sees waren versunken. Der Bergbausanierer LMBV beauftragte daraufhin Geotechniker, die aktuell den Grund des ehemaligen Tagebausees ausloten und Luftaufnahmen der Insel machen. Das soll klären, was zu der Rutschung führte und ob weiterhin Gefahr besteht. Menschen seien bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen.

Abhilfe könnte die Begradigung des Ufers der Insel schaffen. Wie der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg dem rbb auf Nachfrage am Donnerstag mitteilte, habe man der LMBV den Vorschlag gemacht, die Untiefen im Uferbereich der Insel zu beseitigen. Wenn das Ufer an allen Seiten die gleiche Neigung hat, sei die Insel einerseits stabilisiert, andererseits hätten Segler besonders im bereich Buchwalde breitere Durchfahrtswege. Die LMBV bereite diese Lösung momentan vor. Weil aber auch der Naturschutz beachtet werden muss, wird das noch einige Zeit dauern.



Der Strand und der Senftenberger Stadthafen sind von der Sperrung nicht betroffen. Lediglich das traditionelle Absegeln auf dem See musste abgesagt werden. Wann die Sperrungen am Felixsee und am Senftenberger See aufgehoben werden, ist zur Zeit nicht absehbar.