Senftenberger See

Eine Rotte Wildschweine hat vermutlich dafür gesorgt, dass das Stück einer Insel mitten im Senftenbeger See vor zwei Wochen abgerutscht war. Zu dieser Annahme kommt ein Sachverständiger, wie das Landesbergeamt am Mittwoch in Cottbus bestätigte.

Der Experte hat im Auftrag des Bergbausanierers LMBV die Ursachen der Rutschung untersucht. Ob die Wildschweine allerdings tatsächlich für die Rutschung verantwortlich zu machen sind, ist unklar. Es gäbe mehrere Möglichkeiten, so der Sachverständige. So könnten auch starker Wind und der niedrige Wasserstand dafür in Frage kommen.

Dass auf der aufgeschütteten gesperrten und instabilen Insel Wildschweine leben, ist seit langem bekannt. Möglich ist, dass sie nun in einem Bereich der Insel unterwegs waren, der normalerweise unter Wasser steht. Verletzte hatte es bei dem Vorfall nicht gegeben.