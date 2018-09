Hintergrund ist, dass der See nach einer Rutschung an einer Insel vor gut einer Woche gesperrt werden musste . Schuld an der Rutschung war das anhaltende Niedrigwasser.

Der Senftenberger See wird aufgefüllt. Wie Vertreter der zuständigen Landesbehörden am Montag beschlossen haben, soll der Wasserpegel mithilfe von Wasser aus den benachbarten Seen angehoben werden.

Den Plänen nach wird nun Wasser vom Geierswalder und vom Partwitzer See in den Senftenberger See geleitet. Auf diese Weise soll der Wasserstand um rund 40 Zentimeter angehoben werden. Dann kann das Wasser wieder Druck auf die künstlich angelegten Uferbereiche und die Insel ausüben, damit es nicht wieder zu Rutschungen kommen kann.

Rund 20 Tage wird das Auffüllen dauern. Der Senftenberger See könnte als frühestens Mitte Oktober wieder freigegeben werden, hieß es. Ob bestimmte Bereiche dann weiterhin gesperrt bleiben müssen, steht noch nicht fest.

Der Senftenberger See ist der älteste Bergbaufolgesee Brandenburgs. Am 13. September war es zu der Rutschung; am vergangenen Freitag war der See daraufhin komplett gesperrt worden.