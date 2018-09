Senftenberger See vollständig gesperrt

Der gesamte Senftenberger See ist für jegliche Nutzung gesperrt. Dies teilte das Landesamt für Berbau, Geologie und Rohstoffe am Freitag auf Nachfrage des rbb mit. Die Sperrung erfolgte demnach nach Abschätzung der Gefahrenlage, die sich durch den Niedrigwasserstand des Sees ergeben habe. Die Sperrung gilt sowohl für Badegäste, als auch für die Schiffahrt auf dem See im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.