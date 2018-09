Fuchs in Spreewelten Lübbenau gefangen

Der Fuchs, der im August in den Spreewelten Lübbenau WM-Orakel "Flocke" und drei weitere Humboldt-Pinguine getötet haben soll, ist gefangen worden. Das sagte der Marketingleiter des Bades, Steven Schwerdtner, rbb|24. Wer das Tier gefangen hat und was nun mit ihm geschehen soll - dazu machte Schwerdtner am Mittwoch keine Angaben.



Überwachungskameras hatten den Fuchs noch mehrmals in der Anlage aufgezeichnet, nachdem er vier Pinguine gerissen hatte. Seitdem werden die 18 verbliebenen Vögel nachts eingesperrt, es habe keine neuen Angriffe gegeben.

Die Verantwortlichen der Spreewelten hatten nach dem Angriff eine Lebendfalle für den Fuchs aufstellen lassen, um ihn von einem Jäger fangen zu lassen. Außerdem hatten sie eine Sondergenehmigung dafür beantragt, das Tier töten zu lassen - um die verbliebenen Pinguine zu schützen.