Nicht jedes Gespräch dreht sich explizit darum, dass sich jemand selbst töten will. Aber oftmals befinden sich die Menschen in einer schweren Krise, in einer Situation, wo sie keinen Ausweg mehr sehen. Und durch das Gespräch können sie wieder eine eigene Klarheit gewinnen, selber Ideen finden, um aus dieser Problemsituation heraus zu kommen. Und schon das, denke ich, ist Suizidprävention. Denn wenn auch manchmal ein nicht ganz so großes Problem immer größer wird, weil es nicht behoben werden kann, kann es letztendlich dazu führen, dass jemand sagt: Ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr so weiterleben.