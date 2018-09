Spaziergänger entdeckt tote Frau am Senftenberger See

Ein Spaziergänger hat am Ufer des Senftenberger Sees (Oberspreewald-Lausitz) am Montag eine leblose Frau entdeckt. Das hat die Polizei Brandenburg am Dienstag bestätigt.

Die Frau hatte laut Polizei weder einen Ausweis noch andere Dokumente bei sich, die Rückschlüsse auf ihre Identität geben. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau ist etwa 50 Jahre alt und schlank. Sie war mit einer schwarzen Jeanshose, einem grauen Pullover mit schwarzen Punkten, braunen Stiefeletten der Größe 40 und mit einer schwarzen sowie einer karierten Jacke bekleidet.

Wer Hinweise zu der Frau und zu dem Geschehen am Senftenberger See geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion in Senftenberg unter der Telefonnummer 03573-880 oder nutzt unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben das Internet.