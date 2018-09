Ein Autodieb hat in der Nacht zu Montag auf der Autobahn A15 bei Cottbus eine Polizeisperre durchbrochen. Dabei rammte er einen Polizeiwagen und drängte einen Lkw in die Leitplanke ab. Verletzte gab es nach Auskunft der Polizei nicht.

An der Autobahnabfahrt Roggosen (Spree-Neisse) entkam der Autodieb der Polizei, indem er über einen Acker fuhr. Inzwischen soll der in der Nacht in Berlin gestohlene Geländewagen in Polen gesichtet worden sein. Mittlerweile hat sich die Spur aber offenbar wieder verloren.