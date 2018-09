dpa/Pörschmann Video: Antenne Brandenburg | 13.09.2018 | Holger Keßler | Bild: dpa/Pörschmann

Brandstiftung als mögliche Ursache - Großbrand in Lieberoser Heide jetzt unter Kontrolle

13.09.18 | 10:57 Uhr

200 Hektar standen in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus zeitweise in Flammen. Wind hatte das Feuer immer weiter angefacht. Jetzt meldet die Feuerwehr: Der Brand sei unter Kontrolle. Zwei Hubschrauber und ein Räumpanzer unterstützen die Löscharbeiten.



Nach zwei Tagen ist der Großbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) unter Kontrolle. Das teilte die Feuerwehr-Leitstelle in Cottbus dem rbb mit. Zwei Hubschrauber und ein Räumpanzer der Bundeswehr unterstützen die Löscharbeiten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Rund 200 Feuerwehrwehrleute sind im Einsatz. Durch den Brand wurden auf einer Fläche von 200 Hektar zum Teil wertvolle Moore zerstört, die über Jahrtausende entstanden waren. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, sagte im rbb, dass er von Brandstiftung ausgehe.

Panzer hilft beim Eindämmen der Flammen

Von Dienstag bis Mittwochabend hatte sich der Waldbrand deutlich ausgeweitet. Am Mittwoch brannten nördlich von Cottbus nach Behördenangaben rund 200 Hektar - damit war die in Flammen stehende Fläche zehnmal so groß wie noch am Dienstagabend. Bis zu 200 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt, am Mittwochabend waren es nach Angaben einer Sprecherin noch 115 Helfer. Ein Pionierpanzer vom Typ "Dachs" schlug Schneisen in das munitionsbelastete Waldstück, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Er kann schwere Lasten aus dem Weg räumen und kam bereits beim Waldbrand in Treuenbrietzen zum Einsatz.

Video: Brandenburg aktuell | 12.09.2018 | Philipp Manske rbb

Landesbeauftragter hält Brandstiftung für möglich

"Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden", sagte der brandenburgische Waldbrandschutz-Beauftragte Raimund Engel und bezog sich damit auf die Art und Weise, wie das Feuer entstanden war. Die beiden ersten Brände seien am Montag innerhalb von nur zwei Stunden und in einem Abstand von nur einem Kilometer ausgebrochen, sagte Engel. Der Wind hat das Feuer über Nacht immer weiter vorangetrieben. Das Brandgebiet mit mehreren Feuerstellen lag zwischen Klein Liebitz und Byhleguhre-Byhlen nördlich von Cottbus. Wie der Landkreis am frühen Mittwochabend mitteilte, konnten verschiedene Brandherde im Laufe des Nachmittags gelöscht werden, etwa nördlich von Byhlen. Haupteinsatzgebiet sei nun das Gebiet östlich von Byhlen in Richtung Drachhausen.

Transportpanzer der Bundeswehr vom Typ "Fuchs" Bild: rbb/Sebastian Schiller

Neben den Feuerwehren aus Cottbus sowie aus Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz seien auch Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Einsatz, teilte der Landkreis mit. Die Löscharbeiten gestalten sich demnach äußerst schwierig, weil die Brandfläche auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz mit Kampfmitteln stark belastet ist. Daher können die Feuerwehrkräfte immer nur an den Rändern der riesigen Brandfläche löschen. Für zusätzliche Unterstützung sollen zwei gepanzerte Fahrzeuge der Bundeswehr sorgen: Neben dem "Dachs", der sich bereits auf dem Weg in die Lieberoser Heide befindet, soll ab Donnerstag auch ein Transportpanzer vom Typ "Fuchs" zum Einsatz kommen. Er kann sich auf dem munitionsbelasteten Gelände sicherer bewegen als die Feuerwehr-Fahrzeuge.



Warnung wegen Rauchentwicklung

Mit Hilfe des THW sei zudem eine Wasserversorgung aufgebaut worden, mit der die Ortschaften Klein Liebitz und Groß Liebitz gesichert werden. Zur Unterstützung der Wasserversorgung an der Einsatzstelle seien Container aufgestellt worden. Evakuierungen von Wohnorten sind nach Angaben der Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz nicht notwendig. Außerdem schlägt das THW Schneisen in die Brandgebiete, damit die Löschkräfte besser eingesetzt werden können. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde für den südlichen Teil des Landkreises Oder-Spree am Mittwochmorgen eine amtliche Gefahreninformation herausgegeben. Fenster und Türen sollten dort geschlossen bleiben.

Weiterhin höchste Gefahrenstufe im Süden des Landes

Seit Tagen hat es in der Lieberoser Heide an mehreren Stellen gebrannt. Teilweise konnten die Flammen gelöscht werden, doch dann kamen am Dienstag neue Feuer hinzu. Der Brandschutzbeauftragte Raimund Engel sprach am Dienstag zudem von einer zunehmenden Waldbrandgefahr. In sechs Regionen im Süden Brandenburgs gelte am Mittwoch die höchste Gefahrenstufe.

Die Bundespolizei ist mit Löschhubschraubern im Einsatz

Großes Feuer bei Treuenbrietzen im August

Mehr als 440 Mal hat es bislang in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt. Den ersten Brand gab es Engel zufolge bereits am 4. März - bei Bodenfrost. Im August hielt ein rund 400 Hektar großes Feuer Anwohner und Einsatzkräfte rund um Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) in Atem. Auch bei Jüterbog (Teltow-Fläming) und in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) kam es zu riesigen Waldbränden.

Luftbilder zeigen enorme Schäden bei Treuenbrietzen

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Der Waldbrand nahe Treuenbrietzen war Experten zufolge der größte in Brandenburg seit vielen Jahren.



Bild: dpa/Ralf Hirschberger Mehr als 400 Hektar Wald gingen in Flammen auf - zurückgeblieben ist fast nichts als Asche und totes Holz.



Bild: dpa/Ralf Hirschberger Problem ist nach Ansicht von Experten die Monokultur in Brandenburgs Wäldern: 70 Prozent der Bäume sind Kiefern. In Mischwäldern ist das Brandrisiko geringer.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Zwischen Januar und Ende August brannten in Brandenburg 1.420 Hektar Wald ab - die Wiederaufforstung wird eine Mammutaufgabe.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Üblicherweise kommen die jungen Bäume ab Anfang September bis zum ersten Frost in den Boden - doch in diesem Jahr ist es immer noch zu trocken.



Bild: dpa/Ralf Hirschberger In Treuenbrietzen ist ohnehin noch nicht an Aufforstung zu denken: Noch laufen die Löscharbeiten.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Trockenheit und Wind können Glutnester im Boden immer wieder anfachen.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Die Schäden durch die Waldbrände bei Treuenbrietzen sind immens: zum einen für Natur, zum anderen finanziell für die Waldbesitzer. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat bereits angekündigt, dass Land und Bund unterstützen könnten.