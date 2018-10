Bild: dpa/Patrick Pleul

Der Wassermangel macht sich auch in den Flüssen bemerkbar. Wegen Niedrigwasser in der Oder können Schiffe nicht fahren. Bei Pegelständen wie 1,60 Meter an der Messstelle Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) oder 1,41 Meter in Frankfurt (Oder) kann der Fluss quasi durchwatet werden.